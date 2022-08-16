На программу "еРабота" выделили еще 103 млн грн: на что пойдут деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. На реализацию программы "еРабота" правительство выделило еще 103 млн грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Цитата
“Продолжается реализация программы "еРабота". Количество поданных заявок составило уже 8 тысяч. Сегодня правительство выделило еще 103 млн грн на соответствующие гранты”, – сообщил Шмыгаль.
Детали
Премьер-министр добавил, что 74 млн грн будет направлено на создание 324 микробизнесов. Еще 29 млн грн – на запуск девяти новых проектов в области ягодничества, садоводства и виноградарства.
Дополнение
Ранее сообщали, что правительство выделит Министерству экономики 45 млн грн, которые направят на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий.