На программу "еРабота" выделили еще 103 млн грн: на что пойдут деньги

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“Продолжается реализация программы "еРабота". Количество поданных заявок составило уже 8 тысяч. Сегодня правительство выделило еще 103 млн грн на соответствующие гранты”, – сообщил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр добавил, что 74 млн грн будет направлено на создание 324 микробизнесов. Еще 29 млн грн – на запуск девяти новых проектов в области ягодничества, садоводства и виноградарства.

Дополнение

Ранее сообщали, что правительство выделит Министерству экономики 45 млн грн, которые направят на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий.