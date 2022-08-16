На програму "єРобота" виділили ще 103 млн грн: на що підуть гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На реалізацію програми "єРобота" уряд виділив ще 103 млн грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
“Продовжується реалізація програми "єРобота". Кількість поданих заявок сягнула вже 8 тисяч. Сьогодні уряд виділив ще 103 млн грн на відповідні гранти”, – повідомив Шмигаль.
Деталі
Прем’єр-міністр додав, що 74 млн грн буде спрямовано на створення 324 мікробізнесів. Ще 29 млн грн – на запуск дев'яти нових проектів у сфері ягідництва, садівництва та виноградарства.
Доповнення
Раніше повідомляли, що уряд виділить Міністерству економіки 45 млн грн, які спрямують на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств.