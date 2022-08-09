Кабмін виділить 45 млн грн на створення нових переробних підприємств

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“Сьогодні затвердимо виділення Міністерству економіки чергових 45 млн гривень, які будуть спрямовані на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств. Всього за цим напрямком понад вже 500 заявок. Будемо поступово нарощувати темпи”, – зазначив прем'єр-міністр.

Деталі

Шмигаль додав, що вчора стартував прийом заявок за ще одним напрямком “єРобота”, який стосується безоплатного навчання на IT-спеціальностях. Близько тисячі українців зможуть безкоштовно опанувати нові сучасні та затребувані навички, що допоможе підтримувати економіку України.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що близько 8 тисяч внутрішньо переміщених осіб завдяки програмі "єРобота" отримали роботу.