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Кабмин выделит 45 млн грн на создание новых перерабатывающих предприятий

Кабмин выделит 45 млн грн на создание новых перерабатывающих предприятий

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Кабинет министров Украины выделит Министерству экономики 45 миллионов гривен, которые будут направлены на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Сегодня утвердим выделение Министерству экономики очередных 45 млн гривен, которые будут направлены на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий. Всего по этому направлению более 500 заявок. Будем постепенно наращивать темпы”, – отметил премьер-министр.

Детали

Шмыгаль добавил, что вчера стартовал прием заявок по еще одному направлению “еРабота”, которая касается бесплатного обучения на IT-специальностях. Около тысячи украинцев смогут бесплатно овладеть новыми современными и востребованными навыками, что поможет поддерживать экономику Украины.

Дополнение

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что около 8 тысяч внутренне перемещенных лиц благодаря программе "еРабота" получили работу.

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