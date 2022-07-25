Завдяки програмі "єРобота" близько 8 тисяч ВПО отримали робочі місця - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Віцепрем'єр-міністр- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що близько 8 тисяч внутрішньо переміщених осіб завдяки програмі "єРобота" отримали роботу, але ця кількість ще далека від потреби. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Ми маємо сприяти з працевлаштуванням ВПО і держава робить все, що може. Існує програма єРобота, 37 мільйонів гривень було витрачено на те, щоб забезпечити робочими місцями – тобто роботодавцям виплачується 6500 гривень і виплати такі проходять протягом 2 місяців за робоче місце за ВПО. Близько 8 тисяч ВПО мають таким чином роботу", - розповіла вона.
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При цьому, Верещук наголосила, що ця кількість далека від потреби. Тому уряд залучає міжнародних партнерів, міжнародні програми щодо створення робочих місць. Також на процеси пошуку роботи чи, наприклад, можливої перекваліфікації впливає невизначеність переселенців стосовно свого майбутнього.
"Багато людей сподівається на швидку деокупацію, що вони повернуться до себе додому, будуть відновлювати свої домівки, працювати на попередніх місцях і тому зараз вони не поспішають йти на роботу, а деякі навпаки вважають, що їм буде більш комфортно прожити рік чи два на Закарпатті, в інших регіонах, і там уже влаштовуються на роботу, дітки готуються до навчального року", - сказала вона.
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Верещук розповіла і про потребу лептопів для школярів-ВПО.
Учні, які перетинали лінію розмежування втікаючи від війни та проходячи блокпости не завжди могли з собою провезти особисті комп’ютери, а відтак дистанційно навчатись не зможуть.
Вона зазначила, що з цим звернулася до ЮНІСЕФ, Червоного Хреста, програм ООН з проханням допомогти таким дітям отримати лептопи.
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