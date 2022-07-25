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Благодаря программе "єРобота" около 8 тысяч ВПЛ получили рабочие места - Верещук

Благодаря программе "єРобота" около 8 тысяч ВПЛ получили рабочие места - Верещук

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Вице-премьер-министр- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что около 8 тысяч внутренне перемещенных лиц благодаря программе "єРабота" получили работу, но это количество еще далеко от потребности. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Мы должны содействовать с трудоустройством ВПЛ и государство делает все, что может. Существует программа єРабота, 37 миллионов гривен было потрачено на то, чтобы обеспечить рабочими местами – т.е. работодателям выплачивается 6500 гривен и выплаты такие проходят в течение 2 месяцев за рабочее место по ВПЛ. Около 8 тысяч ВПЛ имеют таким образом работу", - рассказала она.

Детали

При этом Верещук подчеркнула, что это количество далеко от потребности. Поэтому правительство привлекает международных партнеров, международные программы по созданию рабочих мест. Также на процессы поиска работы или, например, возможной переквалификации влияет неопределенность переселенцев по отношению к своему будущему.

"Многие люди надеются на скорую деоккупацию, что они вернутся к себе домой, будут восстанавливать свои дома, работать на предыдущих местах и ​​поэтому сейчас они не спешат идти на работу, а некоторые наоборот считают, что им будет более комфортно прожить год или два в Закарпатье, в других регионах, и там уже устраиваются на работу, детки готовятся к учебному году", - сказала она.

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Верещук рассказала и о необходимости лэптопов для школьников-ВПЛ.

Ученики, которые пересекали линию разграничения убегая от войны и проходя блокпосты, не всегда могли с собой провезти личные компьютеры, а поэтому дистанционно учиться не смогут.

Она отметила, что с этим обратилась к ЮНИСЕФ, Красному Кресту, программам ООН с просьбой помочь таким детям получить лэптопы.

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