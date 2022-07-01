В Україні запустили програму єРобота: громадяни зможуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу

Цитата

«Запускаємо проєкт «єРобота». Вже відсьогодні можна подати заявку через портал Дія. Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За його словами, проєкт створений для розширення малого та середнього бізнесу в Україні, а також збільшення кількості робочих місць.

Наразі уряд розробив шість програм грантового фінансування, серед них:



перша програма — гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес;



друга — гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;



третя і четверта програми — гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн);



п’ята програма — гранти для стартапів в ІТ;



шоста — це гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.



Доповнення

Українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати безповоротні гранти до 250 тисяч гривень в межах нової урядової програми "єРобота".