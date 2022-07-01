В Україні запустили програму єРобота: громадяни зможуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні анонсували запуск проєкту «єРобота». Вже відсьогодні, 1 липня, можна подати заявку через портал Дія. Громадяни зможуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, інформує УНН.
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«Запускаємо проєкт «єРобота». Вже відсьогодні можна подати заявку через портал Дія. Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За його словами, проєкт створений для розширення малого та середнього бізнесу в Україні, а також збільшення кількості робочих місць.
Наразі уряд розробив шість програм грантового фінансування, серед них:
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- перша програма — гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес;
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- друга — гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;
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- третя і четверта програми — гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн);
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- п’ята програма — гранти для стартапів в ІТ;
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- шоста — це гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.
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Доповнення
Українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати безповоротні гранти до 250 тисяч гривень в межах нової урядової програми "єРобота".