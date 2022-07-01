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В Україні запустили програму єРобота: громадяни зможуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу

В Україні запустили програму єРобота: громадяни зможуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу

Київ • УНН

 • 187615 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні анонсували запуск проєкту «єРобота». Вже відсьогодні, 1 липня, можна подати заявку через портал Дія. Громадяни зможуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Запускаємо проєкт «єРобота». Вже відсьогодні можна подати заявку через портал Дія. Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За його словами, проєкт створений для розширення малого та середнього бізнесу в Україні, а також збільшення кількості робочих місць.

Наразі уряд розробив шість програм грантового фінансування, серед них:

  • перша програма — гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес;
  • друга — гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;
  • третя і четверта програми — гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн);
  • п’ята програма — гранти для стартапів в ІТ;
  • шоста — це гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

Доповнення

Українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати безповоротні гранти до 250 тисяч гривень в межах нової урядової програми "єРобота".

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