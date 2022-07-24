Верещук розповіла, що майже 800 тисяч громадян України втратили житло

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"Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо", - наголосила вона.

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Верещук додала, що бачила приклад на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Як кажуть, хочуть "хоч одну кімнатку, але у себе на городі". Але цього забезпечити поки що не вдасться.

"Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт", - сказала вона та озвучила прогноз, що ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що складе додаткове навантаження до тих, які вже виїхали раніше.

Нагадаємо

Для переселенців вдосконалять функціонал застосунку "Дія" – може з'явитися можливість знятися з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання у разі повторного переміщення.