Верещук розповіла, що майже 800 тисяч громадян України втратили житло
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Віцепрем'єр-міністр- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що майже 800 тисяч ВПО потребуватимуть житла. Робиться все, щоб вони мали де жити та перезимувати, інформує УНН.
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"Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо", - наголосила вона.
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Верещук додала, що бачила приклад на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Як кажуть, хочуть "хоч одну кімнатку, але у себе на городі". Але цього забезпечити поки що не вдасться.
"Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт", - сказала вона та озвучила прогноз, що ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що складе додаткове навантаження до тих, які вже виїхали раніше.
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