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Верещук розповіла, що майже 800 тисяч громадян України втратили житло

Верещук розповіла, що майже 800 тисяч громадян України втратили житло

Київ • УНН

 • 101402 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Віцепрем'єр-міністр- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що майже 800 тисяч ВПО потребуватимуть житла. Робиться все, щоб вони мали де жити та перезимувати, інформує УНН.

Цитата

"Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо", - наголосила вона.

Деталі

Верещук додала, що бачила приклад на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Як кажуть, хочуть "хоч одну кімнатку, але у себе на городі". Але цього забезпечити поки що не вдасться.

"Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт", - сказала вона та озвучила прогноз, що ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що складе додаткове навантаження до тих, які вже виїхали раніше.

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