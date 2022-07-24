Верещук рассказала, что почти 800 тысяч граждан Украины потеряли жилье

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"Что касается необходимости временного жилья, то почти 800 тысяч граждан Украины потеряли жилье. Модульным жильем, как и остальным строительством занимается Минрегион, у них есть программы, соответствующие деньги на это. Как вы знаете есть программы вместе с польским правительством, другими правительствами есть уже первые модульные городки, но их точно недостаточно", - подчеркнула она.

Детали

Верещук добавила, что видела пример на Черниговщине, когда люди не очень хотят жить в модульных городках, потому что жили в своих частных домах. Как говорится, хотят "хоть одну комнатку, но у себя на огороде". Но этого обеспечить пока не получится.

"То, что жилья в этом году не будет построено в достаточном количестве, надо уже говорить. То, что люди будут перемещаться и отопительный сезон будет трудным, это действительно тоже правда. Но то, что мы занимаемся, к примеру, жильем, утеплением, реконструкцией, заменой котлов, делаем все, чтобы переместившимся людям было где жить и где перезимовать – это тоже факт", - сказала она и озвучила прогноз, что еще около полумиллиона людей в осенний период переместится с востока на запад, что составит дополнительную нагрузку к уже выехавшим ранее.

Напомним

Для переселенцев усовершенствуют функционал приложения "Дія" – может появиться возможность сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства в случае повторного перемещения.