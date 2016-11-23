На Прикарпатье задержали похитителя несовершеннолетнего
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Коломыйском районе арестовали похитителя 14-летнего мальчика, который по телефону требовал у матери за возвращение ее сына 7 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Вчера в Коломыйский отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, 22 ноября около полудня к ней позвонил незнакомец и сообщил, что у него находится ее сын. Вернуть назад сына она сможет, если заплатит выкуп. За освобождение злоумышленник требовал у женщины 7 тыс. грн и угрожал физической расправой юноше, если не получит деньги.
Напуганная мать сразу обратилась в полицию.
В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперативникам удалось задержать злоумышленника и освободить мальчика, которого злоумышленник удерживал в одном из домов города. Им оказался 45-летний житель Коломыйского района, ранее судимый за совершение грабежа и разбоя.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.