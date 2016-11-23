На Прикарпатье задержали похитителя несовершеннолетнего

Вчера в Коломыйский отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, 22 ноября около полудня к ней позвонил незнакомец и сообщил, что у него находится ее сын. Вернуть назад сына она сможет, если заплатит выкуп. За освобождение злоумышленник требовал у женщины 7 тыс. грн и угрожал физической расправой юноше, если не получит деньги.

Напуганная мать сразу обратилась в полицию.

В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперативникам удалось задержать злоумышленника и освободить мальчика, которого злоумышленник удерживал в одном из домов города. Им оказался 45-летний житель Коломыйского района, ранее судимый за совершение грабежа и разбоя.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.