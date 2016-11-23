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На Прикарпатті затримали викрадача неповнолітнього

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Коломийському районі заарештували викрадача 14-річного хлопчика, який по телефону вимагав у матері за повернення її сина 7 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.

На Прикарпатті затримали викрадача неповнолітнього

Вчора до Коломийського відділу поліції із заявою звернулася місцева мешканка. За словами жінки, 22 листопада близько обіду до неї зателефонував незнайомець та повідомив, що у нього знаходиться її син. Повернути назад сина вона зможе, якщо заплатить викуп. За звільнення зловмисник вимагав у жінки 7 тис. грн та погрожував фізичною розправою юнакові, якщо не отримає гроші.

Налякана мати одразу звернулася до правоохоронців.

У той же день під час оперативно-розшукових заходів, оперативникам вдалося затримати зловмисника і звільнити хлопчика, якого зловмисник утримував у одному із будинків міста. Ним виявився 45-річний житель Коломийського району, раніше судимий за вчинення грабежу та розбою.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

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