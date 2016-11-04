На Прикарпатье обнаружили незаконную рубку леса на сумму более 4 млн грн
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во время плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на территории Надвирнянского САЛГ Государственной экологической инспекцией в Ивано-Франковской области выявлена незаконная рубка деревьев объемом 709,33 куб. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции в Ивано-Франковской области.
За выявленное нарушение насчитано 4 млн 143 тыс. 594 грн причиненного окружающей среде вреда. Материалы проверки переданы в прокуратуру Ивано-Франковской области для рассмотрения вопроса об открытии уголовного производства.
Напомним, в ходе плановых проверок соблюдения требований природоохранного законодательства госпредприятий "Мокрянское лесоохотничье хозяйство" и "Межгорское лесное хозяйство" специалистами Государственной экологической инспекции в Закарпатской области выявлен причиненный лесу вред на 353 тыс. 740 грн.