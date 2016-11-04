На Прикарпатті виявили незаконну рубку лісу на суму понад 4 млн грн
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Під час планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства на території Надвірнянського САЛГ Державною екологічною інспекцією в Івано-Франківській області виявлено незаконну рубку дерев об’ємом 709,33 куб. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держекоiнспекцiї в Iвано-Франкiвськiй областi.
За виявлене порушення розраховано 4 млн 143 тис. 594 грн завданої довкіллю шкоди. Матеріали перевірки передано в прокуратуру Івано-Франківської області для розгляду питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у ході планових перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства держпідприємств “Мокрянське лісомисливське господарство” та “Міжгірське лісове господарство” спеціалістами Державної екологічної інспекції у Закарпатській області виявлено завданої лісу шкоди на 353 тис. 740 грн.