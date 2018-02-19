На Прикарпатье резко увеличилось количество больных гриппом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В течение прошлой недели в Ивано-Франковской области зарегистрировано 12 тыс. 328 обращений за медицинской помощью по поводу ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации, сообщает УНН.
По информации ОГА, это на 84,1% больше, чем за предыдущую неделю). Из них - 9 тыс. 555 детей в возрасте до 18 лет (77,5% от числа обращений), из которых 6 тыс. 113 - школьники (или 35,7% от общего числа заболевших). За это время в регионе госпитализированы 318 человек, из них 217 детей.
"Показатель заболеваемости в области ОРВИ и гриппом составил 886,9 на 100 000 населения. Больше всего больных в Городенковском районе (2477,1), г. Ивано-Франковске (1652,9 на 100 тыс. Нас), Верховинском (1462,1), Тисменицком (1104,0), Кольском районе (996,5), Долинском (733,6) районах", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что резко возросла заболеваемость среди детского населения области, школьников.
При этом с начала эпидемического сезона с ОРВИ и гриппа зарегистрировано 85 тыс. 700 обращений, из них 52 тыс. 492 детей в возрасте до 18 лет, из которых 26 тыс. 503 - школьники. Летальных случаев от гриппа на Прикарпатье не зарегистрировано.
Напомним, из-за эпидемии гриппа все общеобразовательные школы г. Мариуполя закрыли на карантин.