На Прикарпатті різко збільшилась кількість хворих на грип
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Протягом минулого тижня в Івано-Франківській області зареєстровано 12 тис. 328 звернень за медичною допомогою з приводу ГРВІ та гриппу. Про це інформує прес-служба обласної держадміністрації, повідомляє УНН.
За інформацією ОДА, це на 84,1 % більше, ніж за попередній тиждень). Із них – 9 тис. 555 дітей у віці до18 років (77,5% від числа звернень), з яких 6 тис. 113 – школярі (або 35,7% від загального числа захворілих). За цей час в регіоні госпіталізовано 318 осіб, з них 217 дітей.
“Показник захворюваності в області на ГРВІ та грип склав 886,9 на 100 тисяч населення. Найбільше хворих у Городенківському районі (2477,1), м. Івано-Франківську (1652,9 на 100 тис. нас), Верховинському (1462,1), Тисменицькому (1104,0), Калуському районі (996,5), Долинському (733,6) районах”, – йдеться у повідомленні.
Варто відзначити, що стрімко зросла захворюваність серед дитячого населення області, школярів.
При цьому з початку епідемічного сезону із ГРВІ та грипу зареєстровано 85 тис. 700 звернень, з них 52 тис. 492 дітей у віці до 18 років, з яких 26 тис. 503 – школярі. Летальних випадків від грипу на Прикарпатті не зареєстровано.
Нагадаємо, через епідемію грипу всі загальноосвітні школи м Маріуполя закрили на карантин.