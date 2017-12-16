На Прикарпатье во время движения загорелся грузовик
Киев • УНН
ИВАНО-Франковск-Киев. 16 декабря. УНН. Сегодня на автомобильной дороге “Калуш — Ивано-Франковск” возле села Майдан во время движения загорелся грузовой автомобиль. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Инцидент произошел примерно в 17:00. Отмечается, что сначала у грузового автомобиля DAF, который перевозил металлические констукции, загорелся моторный отсек.
По словам представителей ГСЧС, сейчас пожар потушен, но автомобиль получил значительные повреждения.
В результате аварии никто не пострадал. Водитель, который является владельцем грузовика, находится в удовлетворительном состоянии.
При этом, как сообщили в ГСЧС, из-за ДТП на дороге образовалась пробка более километра в обе стороны.
Ранее информацию об этом случае сообщили в Facebook-сообществе “Auto Life IF”.
“Майдан за мостом горит что-то. Фура (тягач) сгорела. Огонь перебрасывается на прицеп ... Взрыв. Огонь потушили ... Водитель успел выпрыгнуть из кабины. В настоящее время пожар потушен ... 1,3 км пробка прибыла полиция ... По пожара фуры — к счастью, без пострадавших. Но тягач выгорел полностью”, — сообщили свидетели.
Как сообщал УНН, автомобиль прокурора взорвался в Днепре.