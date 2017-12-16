На Прикарпатті під час руху загорілась вантажівка

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК- КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні на автомобільній дорозі “Калуш — Івано-Франківськ” біля села Майдан під час руху загорівся вантажний автомобіль. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Інцидент відбувся приблизно о 17:00. Зазначається, що спочатку у вантажного автомобіля DAF, який перевозив металеві констукції, загорівся моторний відсік.

За словами представників ДСНС, наразі пожежу погашено, але автомобіль отримав значні пошкодження.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Водій, який є власником вантажівки, знаходиться в задовільному стані.

При цьому, як повідомилли у ДСНС, через ДТП на дорозі утворився затор більше кілометра в обидва боки.

Раніше інформацію про цей випадок повідомили в Facebook-спільноті “Auto Life IF”.

“Майдан за мостом горить щось. Фура (тягач) згоріла. Вогонь перекидається на причіп ... Вибух. Вогонь загасили ... Водій встиг вистрибнути з кабіни. В даний час пожежа згашена ... 1,3 км пробка прибула поліція ... По пожежі фури — на щастя, без постраждалих. Але тягач вигорів повністю”, — повідомили свідки.

Як повідомляв УНН, автомобіль прокурора вибухнув у Дніпрі.

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