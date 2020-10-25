На Прикарпатье на нескольких участках голосуют без паспортов и номеров на бюллетене
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Верховинском районе наблюдатели зафиксировали ряд нарушений избирательного процесса. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"Нарушение представители Гражданской сети ОПОРА обнаружили на избирательном участке №260054 в селе Красник Верховинского района. Значительное количество избирателей приходит на участок без паспортов. Кто-то приходил с копией паспорта, кто с военным билетом, кто с чужим паспортом", - говорится в сообщении.
По данным ОПОРЫ, были зафиксированы случаи, когда люди голосовали за кабинкой для голосования.
Также, наблюдатели отмечают, что фактически на всех бюллетенях поставлены только печати комиссии и не указан номер участка. А номер участка вписывают непосредственно перед выдачей бюллетеня избирателю. Впрочем, были случаи, когда член комиссии забывал вписывать номер участка и выдавал бюллетень избирателю без него.
Согласно части 10 статьи 242 Избирательного Кодекса, при приеме бюллетеней участковой избирательной комиссией секретарь участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия - определенный решением комиссии член комиссии распаковывает упаковки предприятия-изготовителя и проставляет в определенных местах каждого избирательного бюллетеня печать участковой избирательной комиссии и при необходимости проставляет на каждом избирательном бюллетене в определенном месте номер избирательного участка. Аналогичное нарушение представители ОПОРЫ зафиксировали в селе Ильци на избирательном участке №260055.
Напомним, что в Донецкой области из-за путаницы с бюллетенями десятки людей собрались на митинг.