На Донеччині через плутанину з бюлетенями десятки людей зібрались на мітинг

“У Новогродівці під стінами міської територіальної виборчої комісії відбувається мітинг, зібралось близько 70 осіб. Всі, хто зібрався, звернулися із закликом до керівництва Новогродівської ТВК із закликом, аби враховуючи ситуацію, через яку переплутали бюлетені між округами та виявили це під час голосування, щоб ці бюлетені були визнані такими, що не підлягають врахуванню, а результати голосування за кандидатів на посаду голови міста та депутатів районної ради були враховані”, - йдеться в повідомленні.

За словами учасника мітингу, вони схвильовані тим, що волевиявлення з обставин, які склалися сьогодні, може не показати реальні вподобання виборців. Тому, бюлетені для голосування за кандидатів до міської ради необхідно визнати такими, що не підлягають врахуванню.

“Ми звернулись до уповноважених органів із заявами, а також за роз’ясненням до Центральної виборчої комісії. Люди зібрались на мітинг, наразі чекаємо офіційних роз’яснень, чи визнавати бюлетені дійсними чи ні”, - зазначила голова Новогродівської комісії Ірина Чередниченко.

Додамо, що на сторінці Новогродівської міської ради у Facebook виклали відео, на якому учасники мирного заходу надають коментарі щодо ситуації з плутаниною бюлетенів, а чинний міський голова повідомляє, що ця ситуація відома правоохоронним органам та службі безпеці України.

Додамо, що на Одещині чоловік виніс із дільниці та порвав бюлетені.