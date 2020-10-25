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На Одещині чоловік виніс із дільниці та порвав бюлетені

На Одещині чоловік виніс із дільниці та порвав бюлетені

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Одещині поліцейські склали адмінпротокол на жителя Кілії, який намагався приховати, а потім розірвав виборчі бюлетені. Про це повідомляє пресслужба поліції Одещини, передає УНН.

“Проголосувавши, 62-річний чоловік кинув до скриньки лише один із чотирьох виданих йому бюлетенів, а решту поклав до кишені та пішов з дільниці”, - зазначили правоохоронці.

Повідомляється, що неправомірні дії виборця помітили спостерігачі. Вони викликали поліцейських та наздогнали правопорушника, який привселюдно розірвав бюлетені.

Стосовно чоловіка правоохоронці склали протокол за статтею 212-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення (“Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування”). Ця стаття передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, що за даними ЦВК на 13:00 найвища явка виборців на Одещині.

Українські Національні Новини

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