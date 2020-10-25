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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Одесской области мужчина вынес из участка и порвал бюллетени

В Одесской области мужчина вынес из участка и порвал бюллетени

Киев  •  УНН

 • 12863 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Одесской области полицейские составили админпротокол на жителя Килии, который пытался скрыть, а затем разорвал избирательные бюллетени. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.

"Проголосовав, 62-летний мужчина бросил в ящик только один из четырех выданных ему бюллетеней, а остальные положил в карман и ушел с участка", - отметили правоохранители.

Сообщается, что неправомерные действия избирателя заметили наблюдатели. Они вызвали полицейских и догнали правонарушителя, который публично разорвал бюллетени.

В отношении мужчины правоохранители составили протокол по статье 212-23 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования"). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отметим, что по данным ЦИК на 13:00 самая высокая явка избирателей в Одесской области.

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