В Одесской области мужчина вынес из участка и порвал бюллетени
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Одесской области полицейские составили админпротокол на жителя Килии, который пытался скрыть, а затем разорвал избирательные бюллетени. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.
"Проголосовав, 62-летний мужчина бросил в ящик только один из четырех выданных ему бюллетеней, а остальные положил в карман и ушел с участка", - отметили правоохранители.
Сообщается, что неправомерные действия избирателя заметили наблюдатели. Они вызвали полицейских и догнали правонарушителя, который публично разорвал бюллетени.
В отношении мужчины правоохранители составили протокол по статье 212-23 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования"). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Отметим, что по данным ЦИК на 13:00 самая высокая явка избирателей в Одесской области.