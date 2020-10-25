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В Донецкой области из-за путаницы с бюллетенями десятки людей собрались на митинг

В Донецкой области из-за путаницы с бюллетенями десятки людей собрались на митинг

Киев  •  УНН

 • 12186 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Донецкой области в связи с ситуацией с путаницей бюллетеней в Новогродовке избиратели собрались на митинг. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"В Новогродовке под стенами городской территориальной избирательной комиссии проходит митинг, собралось около 70 человек. Все собравшиеся обратились с призывом к руководству Новогродовского ТИК с призывом, чтобы учитывая ситуацию, по которой перепутали бюллетени между округами и обнаружили это во время голосования, чтобы эти бюллетени были признаны такими, что не подлежат учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены", - говорится в сообщении.

По словам участника митинга, они взволнованы тем, что волеизъявление из обстоятельств, которые сложились сегодня, может не показать реальные предпочтения избирателей. Поэтому, бюллетени для голосования за кандидатов в городской совет необходимо признать такими, что не подлежат учету.

"Мы обратились в уполномоченные органы с заявлениями, а также за разъяснением в Центральную избирательную комиссию. Люди собрались на митинг, пока ждем официальных разъяснений, признают бюллетени действительными или нет", - отметила председатель Новогродовского комиссии Ирина Чередниченко.

Добавим, что на странице Новогродовского городского совета в Facebook выложили видео, на котором участники мирного мероприятия предоставляют комментарии относительно ситуации с неразберихой бюллетеней, а действующий мэр сообщает, что эта ситуация известна правоохранительным органам и службе безопасности Украины.

Добавим, что в Одесской области мужчина вынес из участка и порвал бюллетени.

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