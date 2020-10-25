На Прикарпатті на декількох дільницях голосують без паспортів та номерів на бюлетені

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Верховинщині спостерігачі зафіксували ряд порушень виборчого процесу. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“Порушення представники Громадянської мережі ОПОРА виявили на виборчій дільниці №260054 у селі Красник Верховинського району. Значна кількість виборців приходить на дільницю без паспортів. Хтось приходив з копією паспорта, хтось з військовим квитком, хтось з чужим паспортом”, - йдеться в повідомленні.

За даними ОПОРИ, були зафіксовані випадки, коли люди голосували поза кабінкою для голосування.

Також, спостерігачі відзначають, що фактично на усіх бюлетенях поставлені лише печатки комісії й не вказано номер дільниці. А номер дільниці вписують безпосередньо перед видачею бюлетеня виборцю. Втім, були випадки, коли член комісії забував вписувати номер дільниці й видавав бюлетень виборцю без нього.

Відповідно до частини 10 статті 242 Виборчого Кодексу, під час приймання бюлетенів дільничною виборчою комісією секретар дільничної виборчої комісії, а у разі його відсутності — визначений рішенням комісії член комісії розпаковує упаковування підприємства-виготовлювача та проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії і за необхідності проставляє на кожному виборчому бюлетені у визначеному місці номер виборчої дільниці. Аналогічне порушення представники ОПОРИ зафіксували у селі Ільці на виборчій дільниці №260055.

Нагадаємо, що на Донеччині через плутанину з бюлетенями десятки людей зібрались на мітинг.

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