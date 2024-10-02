На Прикарпатье начали рассылать повестки через «Укрпочту»

На Прикарпатье «Укрпочта» начала рассылать повестки по имеющимся домашним адресам военнообязанных. Об этом заявили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки, передает УНН.

Детали

Отмечается, что документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Напечатаны повестки «Укрпочтой».

На Херсонщине начали рассылать повестки через "Укрпочту"

Повестки будут направляться по имеющимся домашним адресам военнообязанных.

«Укрпочта» начала рассылать повестки на Прикарпатье. После получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. В противном случае будут привлечены к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска лица - заявили в ТЦК.

Напомним,

Минобороны работает над автоматизацией вручения повесток через реестр «Оберіг». Повестки будут генерироваться электронно, подписываться цифровой подписью и централизованно печататься для доставки «Укрпочтой».