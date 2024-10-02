На Прикарпатье начали рассылать повестки через «Укрпочту»
Киев • УНН
На Прикарпатье «Укрпочта» начала рассылку повесток по домашним адресам военнообязанных. Повестки содержат электронные подписи начальников ТЦК и QR-код, получатели должны явиться в ТЦК в течение 14 дней.
На Прикарпатье «Укрпочта» начала рассылать повестки по имеющимся домашним адресам военнообязанных. Об этом заявили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки, передает УНН.
Детали
Отмечается, что документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Напечатаны повестки «Укрпочтой».
На Херсонщине начали рассылать повестки через "Укрпочту"30 сентября 2024, 21:52 • 15750 просмотров
Повестки будут направляться по имеющимся домашним адресам военнообязанных.
«Укрпочта» начала рассылать повестки на Прикарпатье. После получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. В противном случае будут привлечены к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска лица
Напомним,
Минобороны работает над автоматизацией вручения повесток через реестр «Оберіг». Повестки будут генерироваться электронно, подписываться цифровой подписью и централизованно печататься для доставки «Укрпочтой».