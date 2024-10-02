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В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
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На Прикарпатье начали рассылать повестки через «Укрпочту»

На Прикарпатье начали рассылать повестки через «Укрпочту»

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 12:40  •  1338 просмотра

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На Прикарпатье «Укрпочта» начала рассылку повесток по домашним адресам военнообязанных. Повестки содержат электронные подписи начальников ТЦК и QR-код, получатели должны явиться в ТЦК в течение 14 дней.

На Прикарпатье «Укрпочта» начала рассылать повестки по имеющимся домашним адресам военнообязанных. Об этом заявили в Ивано-Франковском центре комплектования  и социальной поддержки, передает УНН.

Детали

Отмечается, что документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Напечатаны повестки «Укрпочтой».

На Херсонщине начали рассылать повестки через "Укрпочту"30 сентября 2024, 21:52 • 15750 просмотров

Повестки будут направляться по имеющимся домашним адресам военнообязанных.

«Укрпочта» начала рассылать повестки на Прикарпатье.  После получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. В противном случае будут привлечены к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска лица

- заявили в ТЦК. 

Напомним,

Минобороны работает над автоматизацией вручения повесток через реестр «Оберіг». Повестки будут генерироваться электронно, подписываться цифровой подписью и централизованно печататься для доставки «Укрпочтой».

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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