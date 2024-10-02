На Прикарпатті почали розсилати повістки через "Укрпошту"
Київ • УНН
На Прикарпатті "Укрпошта" розпочала розсилку повісток за домашніми адресами військовозобов'язаних. Повістки містять електронні підписи начальників ТЦК та QR-код, отримувачі мають з'явитися до ТЦК протягом 14 днів.
На Прикарпатті "Укрпошта" почала розсилати повістки за наявними домашніми адресами військовозобов'язаних. Про це заявили в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки, передає УНН.
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Зазначається, що документи підписані електронними підписами начальників ТЦК, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Надруковані повістки "Укрпоштою".
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Повістки будуть надсилатися за наявними домашніми адресами військовозобов'язаних.
"Укрпошта" почала розсилати повістки на Прикарпатті. Після отримання повістки чоловіки призовного віку повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки. В іншому випадку будуть притягнені до адміністративної відповідальності. ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи
Нагадаємо
Міноборони працює над автоматизацією вручення повісток через реєстр "Оберіг". Повістки генеруватимуться електронно, підписуватимуться цифровим підписом та централізовано друкуватимуться для доставки "Укрпоштою".