На Херсонщині почали розсилати повістки через "Укрпошту"
Київ • УНН
На Херсонщині "Укрпошта" розпочала розсилку повісток призовникам та військовозобов'язаним. Повістки формуються за допомогою Єдиного держреєстру та містять QR-код, а неявка призводить до адміністративної відповідальності.
"Укрпошта" почала надсилати повістки призовникам, військовозобов’язаним та резервістам. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, пише УНН.
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Згідно з повідомленням, йдеться про відправлення повісток, сформованих за допомогою Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Порядок денний підписано електронними підписами начальників ТЦК і містить унікальний електронний ідентифікатор QR-коду. Вони друкуються "Укрпоштою" та вирушають за домашніми адресами військовозобов’язаних.
ОВА стверджує, що військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК протягом 14 днів із моменту отримання повістки. Якщо він не з’являється, його притягають до адміністративної відповідальності, а дані про людину передають у поліцію для її розшуку.
В Міноборони хочуть автоматизувати вручення повісток: що відомо16.09.24, 15:02 • 11479 переглядiв