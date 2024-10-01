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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине начали рассылать повестки через "Укрпочту"

На Херсонщине начали рассылать повестки через "Укрпочту"

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 21:52  •  688 просмотра

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На Херсонщине "Укрпочта" начала рассылку повесток призывникам и военнообязанным. Повестки формируются с помощью Единого госреестра и содержат QR-код, а неявка приводит к административной ответственности.

"Укрпочта" начала отправлять повестки призывникам, военнообязанным и резервистам. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению, речь идет об отправке повесток, сформированных с помощью Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Повестка дня подписана электронными подписями начальников ТЦК и содержит уникальный электронный идентификатор QR-кода. Они печатаются "Укрпочтой" и отправляются по домашним адресам военнообязанных.

ОВА утверждает, что военнообязанный должен явиться в ТЦК в течение 14 дней с момента получения повестки. Если он не появляется, его привлекают к административной ответственности, а данные о человеке передают в полицию для его розыска.

В Минобороны хотят автоматизировать вручение повесток: что известно16 сентября 2024, 12:02 • 11196 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
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khersonХерсон