На причастность к корректировке обстрелов в Виннице проверяют 300 человек - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. На причастность к корректировке ракетных обстрелов в Виннице проверяют 300 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления СБУ Закаблук, передает УНН.
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"На причастность к корректировке ракетных обстрелов в Виннице проверяют 300 человек", - сообщил представитель областного управления СБУ Закаблук.
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Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что в настоящее время полиция и Служба безопасности Украины ищут наводчиков вражеского огня, нанесших удар по Виннице. Задержаны десятки человек.
14 июля ракетный удар по Виннице был нанесен из акватории Черного моря. Ракеты были выпущены около 11 часов дня. Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв россии трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.