На причетність до коригування обстрілів у Вінниці перевіряють 300 людей – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На причетність до коригування ракетних обстрілів у Вінниці перевіряють 300 людей. Про це Суспільному повідомив речник обласного управління СБУ Закаблук, передає УНН.
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"На причетність до коригування ракетних обстрілів у Вінниці перевіряють 300 людей", - повідомив речник обласного управління СБУ Закаблук.
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають навідників ворожого вогню, що спричинили удар по Вінниці. Затримано десятки людей.
14 липня ракетний удар по Вінниці було завдано з акваторії Чорного моря. Ракети було випущено близько 11-ї години дня. Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.