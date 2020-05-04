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На внеочередном заседании ВР планируют рассмотреть законопроект о банках

Киев • УНН

 • 13989 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Верховная Рада Украины планирует рассмотреть на внеочередном заседании ВР законопроект о банках. Об этом УНН сообщила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На внеочередном заседании ВР планируют рассмотреть законопроект о банках

"Планируем рассмотреть банковский законопроект во втором чтении 12 мая. К тому времени все регламентные преграды будут сняты", - сообщила Кравчук.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла упрощенную процедуру внесения изменений в Регламент ВР, которая позволит ускорить принятие закона о функционировании банков.

Национальный банк Украины положительно оценивает решение ВР относительно рассмотрения законопроекта о банках по специальной процедуре, ведь это ускорит его принятие.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 12 мая, повестку дня заседания будут формировать парламентские комитеты.

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