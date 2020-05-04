На позачерговому засіданні ВР планують розглянути законопроект про банки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Верховна Рада України планує розглянути на позачерговому засіданні ВР законопроект про банки. Про це УНН повідомила заступниця фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
“Плануємо розглянути банківський законопроект у другому читанні 12 травня. До того часу усі регламентні перепони будуть зняті”, - повідомила Кравчук.
Нагадаємо, Верховна Рада України схвалила спрощену процедуру внесення змін до Регламенту ВР, яка дозволить пришвидшити прийняття закону про функціонування банків.
Національний банк України позитивно оцінює рішення ВР щодо розгляду законопроекту про банки за спеціальною процедурою, адже це пришвидшить його ухвалення.
Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 12 травня, порядок денний засідання будуть формувати парламентські комітети.