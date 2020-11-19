На Воздухофлотском проспекте в Киеве столкнулись три авто: движение затруднено
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На Воздухофлотском проспекте в ДТП попали три автомобиля, два не смогут выехать с места событий - киевлян предупреждают о длительном осложнении на дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"ДТП с участием трех автомобилей на Воздухофлотском проспекте. Движение затруднено от улицы Просвещения в направлении Севастопольской площади. Два автомобиля получили значительные повреждения и не смогут уехать с места самостоятельно. Ожидается долгосрочные осложнения", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве на проспекте Бажана произошло ДТП, в результате чего движение в направлении правого берега затруднено.