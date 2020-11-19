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На Воздухофлотском проспекте в Киеве столкнулись три авто: движение затруднено

На Воздухофлотском проспекте в Киеве столкнулись три авто: движение затруднено

Киев  •  УНН

 • 20365 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На Воздухофлотском проспекте в ДТП попали три автомобиля, два не смогут выехать с места событий - киевлян предупреждают о длительном осложнении на дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"ДТП с участием трех автомобилей на Воздухофлотском проспекте. Движение затруднено от улицы Просвещения в направлении Севастопольской площади. Два автомобиля получили значительные повреждения и не смогут уехать с места самостоятельно. Ожидается долгосрочные осложнения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на проспекте Бажана произошло ДТП, в результате чего движение в направлении правого берега затруднено.

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