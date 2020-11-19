У Києві ДТП легковика і вантажівки: ускладнено рух у напрямку правого берега

"ДТП на проспекті Бажана. Ускладнено рух у напрямку правого берега від станції метро Осокорки", - сказано у повідомленні.

Так, ДТП спричинене зіткненням вантажівки і легковика, через що ускладнено рух на ділянці.

Нагадаємо, протягом дня середи, 18 листопада, працівники патрульної поліції Києва оформили 53 дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих, найбільше — у Солом’янському районі столиці.