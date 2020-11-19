В Киеве ДТП легковушки и грузовика: затруднено движение в направлении правого берега
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве на проспекте Бажана произошло ДТП, в результате чего движение в направлении правого берега затруднено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"ДТП на проспекте Бажана. Затруднено движение в направлении правого берега от станции метро Осокорки", - говорится в сообщении.
Так, ДТП вызвано столкновением грузовика и легковушки, из-за чего затруднено движение на участке.
Напомним, в течение дня среды, 18 ноября, сотрудники патрульной полиции Киева оформили 53 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших, больше всего - в Соломенском районе столицы.