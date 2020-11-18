Засніжило: за день в Києві трапилось ще 53 ДТП

“За денну зміну патрульні Києва оформили 53 ДТП без потерпілих. Найбільше, а саме 13 ДТП, трапилось у Солом’янському районі. Найменше — 1 ДТП у Подільському”, — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Патрульна поліція також закликала всіх учасників дорожнього руху бути уважними та не порушувати ПДР.

Так, 17 листопада у Києві випав перший у цьому сезоні сніг. Сьогодні, на вулицях міста подекуди спостерігалась ожеледиця.

Як повідомляв УНН, лише за минулу ніч у Києві було зафіксовано близько 50 дорожньо-транспортних пригод.