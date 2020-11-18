Заснежило: за день в Киеве случилось еще 53 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В течение дня среды, 18 ноября, сотрудники патрульной полиции Киева оформили 53 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, больше всего - в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает УНН.
“За дневную смену патрульные Киева оформили 53 ДТП без пострадавших. Больше всего, а именно 13 ДТП, произошло в Соломенском районе. Меньше всего — 1 ДТП в Подольском”, — говорится в сообщении правоохранителей.
Патрульная полиция также призвала всех участников дорожного движения быть внимательными и не нарушать ПДД.
Так, 17 ноября в Киеве выпал первый в этом сезоне снег. Сегодня на улицах города иногда наблюдалась гололед.
Как сообщал УНН, только за минувшую ночь в Киеве было зафиксировано около 50 дорожно-транспортных происшествий.