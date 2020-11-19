На Повітрофлотському проспекті у Києві зіткнулися три авто: рух ускладнено

“ДТП за участю трьох автомобілів на Повітрофлотському проспекті. Рух ускладнено від вулиці Освіти у напрямку Севастопольської площі. Два автомобілі отримали значні пошкодження та не зможуть поїхати з місця самостійно. Очікується довготривале ускладнення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, У Києві на проспекті Миколи Бажана сталася ДТП, внаслідок чого рух у напрямку правого берега ускладнено.