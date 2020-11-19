На Повітрофлотському проспекті у Києві зіткнулися три авто: рух ускладнено
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. На Повітрофлотському проспекті у ДТП потрапили три автівки, дві не зможуть виїхати з місця подій тому киян попереджають про тривале ускладнення на дорозі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
“ДТП за участю трьох автомобілів на Повітрофлотському проспекті. Рух ускладнено від вулиці Освіти у напрямку Севастопольської площі. Два автомобілі отримали значні пошкодження та не зможуть поїхати з місця самостійно. Очікується довготривале ускладнення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, У Києві на проспекті Миколи Бажана сталася ДТП, внаслідок чого рух у напрямку правого берега ускладнено.