На должность Генпрокурора ЕС Австрия поддержит румынского кандидата, Румыния - нет

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67461 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 90138 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132405 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131633 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130612 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125454 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162121 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117857 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141446 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 53973 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 55193 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

14:55 • 33123 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 38642 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 31005 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 127034 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 162121 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 173521 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 184659 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 242371 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 132408 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100473 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104899 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107831 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107387 просмотра
Актуальное
На должность Генпрокурора ЕС Австрия поддержит румынского кандидата, Румыния - нет

На должность Генпрокурора ЕС Австрия поддержит румынского кандидата, Румыния - нет

Киев  •  УНН

 • 17351 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Бывшая руководительница антикоррупционной прокуратуры в Румынии Лаура Кодруц Кьовеши лидирует в тройке претендентов на пост главного прокурора Европейского Союза, избранных экспертами Европейской комиссии. О поддержке кандидата из Румынии заявили в Австрии, однако румыны поддерживать кандидатуру Кьовеши во время голосования не будет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынские СМИ.

Окончательное решение будет принято в Европарламенте путем голосования, которое должно состояться в начале марта и кандидатура должна быть утверждена на уровне Совета Европейского Союза.

Отметим, что в Румынии заявили, что не будут поддерживать кандидатуру Л.К. Кьовеши.

"Я считаю, что члены комиссии не знают о злоупотреблениях, совершенных Лаурой Ковеши, повлекшие ущерб гражданам, и поставили под угрозу верховенство права. Во Франции или Германии прокурор не смог бы совершить столько злоупотреблений, потому что он был бы освобожден от судебной власти. Даже если в четверг и пятницу мы будем иметь неформальные консультации в Совете ЕС, в которых примут участие европейские министры юстиции, завтра утром (вторник - ред.) я пришлю решение Конституционного суда, об ее увольнении (с должности антикоррупционного прокурора - ред.) каждому министру юстиции", - сказал министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер, пишет stiripesurse.ro.

Вместе с тем, после консультаций в Совете ЕС, министр юстиции Австрии Йозеф Мозер заявил, что его страна будет поддерживать кандидатуру Л. К. Кьовеши на должность председателя Европейской прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты

"Впервые я проголосую против представителя из Румынии. Я не буду голосовать в комитете LIBE по Кьовещи", - написала, в свою очередь, на своей странице в Facebook, евродепутатка от Румынии Мария Грапини.

Напомним, Л.К. Кьовеши лидирует среди трех претендентов, выбранных группой экспертов Еврокомиссии для проведения конкурса по замещению должности главного прокурора Румынии. Вновь Генеральная прокуратура ЕС начнет свою работу в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-глава антикоррупционного директората Румынии претендует на пост главного прокурора ЕС

Как сообщал УНН, бывшая руководительница антикоррупционной прокуратуры Румынии была уволена с должности, согласно решению Конституционного суда страны после соответствующего обращения Министерства юстиции. Румынский минюст предьявил аникорупцийний прокуратуре нарушения и фальсификации в расследовании дел, в том числе несанкционированное прослушивание и слежку. В то же время, в антикоррупционной прокуратуре обвинения отвергали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-руководитель Национального антикоррупционного директората получила должность в Генеральной прокуратуре Румынии

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы