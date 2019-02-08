На должность Генпрокурора ЕС Австрия поддержит румынского кандидата, Румыния - нет

Окончательное решение будет принято в Европарламенте путем голосования, которое должно состояться в начале марта и кандидатура должна быть утверждена на уровне Совета Европейского Союза.

Отметим, что в Румынии заявили, что не будут поддерживать кандидатуру Л.К. Кьовеши.

"Я считаю, что члены комиссии не знают о злоупотреблениях, совершенных Лаурой Ковеши, повлекшие ущерб гражданам, и поставили под угрозу верховенство права. Во Франции или Германии прокурор не смог бы совершить столько злоупотреблений, потому что он был бы освобожден от судебной власти. Даже если в четверг и пятницу мы будем иметь неформальные консультации в Совете ЕС, в которых примут участие европейские министры юстиции, завтра утром (вторник - ред.) я пришлю решение Конституционного суда, об ее увольнении (с должности антикоррупционного прокурора - ред.) каждому министру юстиции", - сказал министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер, пишет stiripesurse.ro.

Вместе с тем, после консультаций в Совете ЕС, министр юстиции Австрии Йозеф Мозер заявил, что его страна будет поддерживать кандидатуру Л. К. Кьовеши на должность председателя Европейской прокуратуры.

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"Впервые я проголосую против представителя из Румынии. Я не буду голосовать в комитете LIBE по Кьовещи", - написала, в свою очередь, на своей странице в Facebook, евродепутатка от Румынии Мария Грапини.

Напомним, Л.К. Кьовеши лидирует среди трех претендентов, выбранных группой экспертов Еврокомиссии для проведения конкурса по замещению должности главного прокурора Румынии. Вновь Генеральная прокуратура ЕС начнет свою работу в 2020 году.

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Как сообщал УНН, бывшая руководительница антикоррупционной прокуратуры Румынии была уволена с должности, согласно решению Конституционного суда страны после соответствующего обращения Министерства юстиции. Румынский минюст предьявил аникорупцийний прокуратуре нарушения и фальсификации в расследовании дел, в том числе несанкционированное прослушивание и слежку. В то же время, в антикоррупционной прокуратуре обвинения отвергали.

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