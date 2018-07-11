Екс-антикорупційний прокурор Румунії Кьовеші може стати кандидатом в президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Колишній антикорупційний прокурор Румунії Лаура Кодруц Кьовеші (Laura Kodruţa Kioveşi) розглядається однією з партій - USR (Uniunea Salvaţi România) - "Союз порятунку Румунії", в якості відповідного кандидата на президентських виборах в 2019 році. Про таку ініціативу заявив лідер партії Дан Барна (Dan Barna), передає УНН з посиланням на DIGI24.
"Вона могла б бути варіантом для Румунії. Протягом цього періоду (перебування на посаді головного антикорупційного прокурора - ред.) пані Ковеші довела, що вона та людина, яка дійсно зможе боротися за справедливість", - сказав Дан Барна.
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Як повідомляв УНН, президент Румунії Клаус Йоханісс підписав указ про відставку глави Національного антикорупційного директорату (DNA) Кьовеші. Напередодні, Конституційний суд прийняв рішення, яким зобов'язав главу держави прийняти таке рішення. Інституційний конфлікт, як визначив ситуацію КС, виник після того, як міністр юстиції Тудорел Тоадер представив доповідь в якій звинуватив Кьовеші в перевищенні своїх повноважень в діяльності DNA.
В інтерв'ю УНН Кьовеші заявила, що не збирається брати участь в президентських перегонах.
Відзначимо, що вибори президента Румунії пройдуть в 2019 році.