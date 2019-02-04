Екс-глава антикорупційного директорату Румунії лідирує у конкурсі на посаду генпрокурора ЄС

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Лаура Кодруца Кьовеші, колишній антикорупційний прокурор Румунії, звільнена з посади в своїй країні в результаті звернення представників Міністерства юстиції в Конституційний суд, вийшла в трійку претендентів на пост генерального прокурора Європейського Союзу після етапу інтерв'ю. Про це повідомляє УНН з посиланням на DIGI24.