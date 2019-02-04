Екс-глава антикорупційного директорату Румунії лідирує у конкурсі на посаду генпрокурора ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Лаура Кодруца Кьовеші, колишній антикорупційний прокурор Румунії, звільнена з посади в своїй країні в результаті звернення представників Міністерства юстиції в Конституційний суд, вийшла в трійку претендентів на пост генерального прокурора Європейського Союзу після етапу інтерв'ю. Про це повідомляє УНН з посиланням на DIGI24.
За представницею із Румунії слідують претенденти із Франії та Німеччини.
Згідно з положенням Європейського Парламенту, прийнятим два роки тому, європарламентарі і Рада ЄС повинні проголосувати і досягти спільної позиції щодо призначення не пізніше 1 березня.
Додамо, що Генеральна прокуратура ЄС почне функціонувати в 2020 році.
Нагадаємо, екс-глава антикорупційного директорату (DNA) Румунії Лаура Кодруца Кьовеші претендує на пост керівника Європейської прокуратури. Процес відбору претендентів на цей пост проводить Європейська комісія.
Також відомо, що від Румунії було ще 2 кандидати, проте їх кандидатури були відхилені.