Экс-глава антикоррупционного директората Румынии лидирует в конкурсе на должность генпрокурора ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Лаура Кодруц Кьовеши, бывший антикоррупционный прокурор Румынии, которую освободили от должности в ее стране в результате обращения представителей Министерства юстиции в Конституционный суд, вышла в тройку претендентов на пост генерального прокурора Европейского Союза после этапа интервью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DIGI24.
За представительницей с Румынии следуют претенденты из Франии и Германии.
Согласно положению Европейского Парламента, принятым два года назад, европарламентарии и Совет ЕС должны проголосовать и достичь общей позиции по назначению не позднее 1 марта.
Добавим, что Генеральная прокуратура ЕС начнет функционировать в 2020 году.
Напомним, экс-глава антикоррупционного директората (DNA) Румынии Лаура Кодруца Кьовеши претендует на пост руководителя Европейской прокуратуры. Процесс отбора претендентов на этот пост проводит Европейская комиссия.
Также известно, что от Румынии было еще 2 кандидата, однако их кандидатуры были отклонены.