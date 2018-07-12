Екс-керівник Національного антикорупційного директорату отримала посаду в Генеральній прокуратурі Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Екс-керівник Національного антикорупційного директорату (DNA) Лаура Кодруц Кьовеші (Laura Kodruţa Kioveşi), відправлена у відставку напередодні, отримала нову посаду в Генеральній прокуратурі Румунії. Рішення прийняв Генеральний прокурор Румунії Августин Лазар (Augustin Lazar) в середу, 11 липня, повідомляє УНН з посиланням на DCnews.
Згідно з наказом Генерального прокурора Прокуратури при Верховному суді касації і юстиції Румунії Августина Лазара, Кьовеші призначається на посаду прокурора в Службу управління і контролю Прокуратури від 11 липня 2018 року.
“Відповідно до рішення Відділу прокурорів Вищої ради магістратури про продовження пані Лаурою Кьовеші (її діяльності) після звільнення c (посади) головного антикорупційного прокурора Генпрокуратури прикріпленого Верховного касаційного суду і юстиції, пан Августин Лазар за наказом №. 1412 від 11 липня 2018, розпорядився делегувати функції прокурора в Службі управління і контролю Прокуратури”, — повідомляє DCnews.
Як повідомляв УНН, президент Румунії Клаус Йоханісс підписав указ про відставку глави Національного антикорупційного директорату (DNA) Кьовеші. Напередодні, Конституційний суд прийняв рішення, яким зобов’язав главу держави прийняти таке рішення. Інституційний конфлікт, як визначив ситуацію КС, виник після того, як міністр юстиції Тудорел Тоадер представив доповідь в якому звинуватив Кьовеші в перевищенні своїх повноважень в діяльності DNA.