Экс-руководитель Национального антикоррупционного директората получила должность в Генеральной прокуратуре Румынии

Согласно приказу Генерального прокурора Прокуратуры при Верховном суде кассации и юстиции Румынии Августина Лазара, Кьовеши назначается на должность прокурора в Службу управления и контроля прокуратуры от 11 июля 2018 года.

“Согласно решению Отдела прокуроров Высшего совета магистратуры о продлении госпожой Лаурой Кьовеши (ее деятельности) после освобождения c (должности) главного антикоррупционного прокурора Генпрокуратуры прикрепленного Верховного кассационного суда и юстиции, господин Августин Лазарь по приказу №. 1412 от 11 июля 2018, распорядился делегировать функции прокурора в Службе управления и контроля прокуратуры”, — сообщает DCnews.

Как сообщал УНН, президент Румынии Клаус Йоханисс подписал указ об отставке главы Национального антикоррупционного директората (DNA) Кьовеши. Накануне Конституционный суд принял решение, которым обязал главу государства принять такое решение. Институциональный конфликт, как определил ситуацию КС, возник после того, как министр юстиции Тудорел Тоадер представил доклад в котором обвинил Кьовеши в превышении своих полномочий в деятельности DNA.