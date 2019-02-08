На посаду Генпрокурора ЄС Австрія підтримає румунського кандидата, Румунія – ні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Колишня очільниця антикорупційної прокуратури в Румунії Лаура Кодруца Кьовеші лідирує в трійці претендентів на пост головного прокурора Європейського Союзу, обраних експертами Європейської комісії. Про підтримку кандидата з Румунії заявили в Австрії, проте Румуні підтримувати кандидатуру Кьовеші під час голосування не буде. Про це повідомляє УНН з посиланням на румунські ЗМІ.

Остаточне рішення буде прийняте в Європарламенті шляхом голосування, яке має відбутися до початку березня й кандидатура має бути затверджена на рівні Ради Європейського Союзу.

Відмітимо, що в Румунії заявили, що не підтримуватимуть кандидатуру Л.К. Кьовеші.

“Я вважаю, що члени комісії не знають про зловживання, вчинені Лорою Ковеші, що спричинили шкоду громадянам, та поставили під загрозу верховенство права. У Франції чи Німеччині прокурор не зміг скоїти стільки зловживань, тому що він був би звільнений з судової влади. Навіть якщо в четвер і п’ятницю ми матимемо неформальні консультації в Рада ЄС в яких візьмуть участь європейські міністри юстиції, завтра вранці (вівторок — ред.) я надішлю рішення Конституційного суду, щодо її звільнення (з посади антикорупційного прокурора — ред.) кожному міністру юстиції”, — сказав міністр юстиції Румунії Тудорел Тоадер, пише stiripesurse.ro.

Разом з тим, після консультацій в Раді ЄС, міністр юстиції Австрії Йозеф Мозер заявив, що його країна підтримуватиме кандидатуру Л. К. Кьовеші на посаду голови Європейської прокуратури.

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“Вперше я проголосую проти представника з Румунії. Я не буду голосувати в комітеті LIBE за Кьовещі”, — написала на своїй сторінці в Facebook, євродепутатка від Румунії Марія Грапіні.

Нагадаємо, Л.К. Кьовеші лідирує серед трьох претендентів, обраних групою експертів Єврокомісії для проведення конкурсу по заміщенню посади головного прокурора Румунії. Новостворена Генеральна прокуратура ЄС розпочне свою роботу в 2020 році.

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Як повідомляв УНН, колишня очільниця антикорупційної прокуратури Румунії була звільнена з посади, згідно з рішенням Конституційного суду країни після відповідного звернення Міністерства юстиції. Румунський мінюст закидав аникорупційній прокуратурі порушення та фальсифікації у розслідуванні справ, в тому числі несанкціоноване прослуховування та стеження. Водночас, в антикорупційній прокуратурі звинувачення відкидали.

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