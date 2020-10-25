На более чем 98% избирательных участков не препятствовали осуществлению наблюдения во время заседаний комиссий - ОПОРА

На вопрос, препятствовали ли осуществлению наблюдения те или иные стороны во время начала утреннего заседания старта голосования, Айвазовская ответила: "Мы можем утверждать, что не было проблем на 98,8% избирательных участков".

Напомним, ОПОРА сообщила о недостаточном количестве урнп на нескольких УИК Винницкой области.

Как сообщалось, во Львовской области наблюдатели обнаружили незаполненные контрольные талоны, попытки выдачи бюллетеня без паспорта, голосования на подоконнике и первый порванный бюллетень.