На более чем 98% избирательных участков не препятствовали осуществлению наблюдения во время заседаний комиссий - ОПОРА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине на 98,8% избирательных участков не препятствовали осуществлению наблюдения во время начала утреннего заседания комиссий. Об этом рассказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.
На вопрос, препятствовали ли осуществлению наблюдения те или иные стороны во время начала утреннего заседания старта голосования, Айвазовская ответила: "Мы можем утверждать, что не было проблем на 98,8% избирательных участков".
Напомним, ОПОРА сообщила о недостаточном количестве урнп на нескольких УИК Винницкой области.
Как сообщалось, во Львовской области наблюдатели обнаружили незаполненные контрольные талоны, попытки выдачи бюллетеня без паспорта, голосования на подоконнике и первый порванный бюллетень.