ОПОРА повідомляє про недостатню кількість скриньок на декількох ДВК Вінниччини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На двох дільницях у Вінницькі області не вистачає скриньок для голосування. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“У Вінницькій області на двох дільницях, де присутні спостерігачі ОПОРИ, немає достатньої кількості стаціонарних скриньок”, - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на ДВК №051097 в смт Томашпіль наявні три великі стаціонарні скриньки замість чотирьох.
Також на ДВК №050693, що у селі Кукавка Могилів-Подільського району, є дві стаціонарні скриньки замість чотирьох та лише одна переносна скринька.
Повідомляється, що відповідно до частини 6 статті 62 Виборчого кодексу України, кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок — стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня — не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика — не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування таким чином, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування.
Додамо, що у Хмельницькому чоловік намагався проголосувати за допомогою фото паспорта в телефоні.