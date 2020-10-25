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ОПОРА повідомляє про недостатню кількість скриньок на декількох ДВК Вінниччини

Київ • УНН

 • 8182 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На двох дільницях у Вінницькі області не вистачає скриньок для голосування. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“У Вінницькій області на двох дільницях, де присутні спостерігачі ОПОРИ, немає достатньої кількості стаціонарних скриньок”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на ДВК №051097 в смт Томашпіль наявні три великі стаціонарні скриньки замість чотирьох.

Також на ДВК №050693, що у селі Кукавка Могилів-Подільського району, є дві стаціонарні скриньки замість чотирьох та лише одна переносна скринька.

Повідомляється, що відповідно до частини 6 статті 62 Виборчого кодексу України, кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок — стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня — не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика — не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування таким чином, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування.

Додамо, що у Хмельницькому чоловік намагався проголосувати за допомогою фото паспорта в телефоні.

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