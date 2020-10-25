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ОПОРА сообщает о недостаточном количестве урн на нескольких УИК Винницкой области

ОПОРА сообщает о недостаточном количестве урн на нескольких УИК Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 8182 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. На двух участках в Винницкой области не хватает урн для голосования. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"В Винницкой области на двух участках, где присутствовали наблюдатели ОПОРЫ, нет достаточного количества стационарных урн", - говорится в сообщении.

В частности, на УИК №051097 в пгт Томашполь имеются три большие стационарные урны вместо четырех.

Также на УИК №050693, что в селе Кукавка Могилев-Подольского района, есть две стационарные урны вместо четырех и только одна переносная урна.

Сообщается, что в соответствии с частью 6 статьи 62 Избирательного кодекса Украины, каждый избирательный участок обеспечивается необходимым количеством избирательных урн - стационарных (больших) и переносных (малых). Для голосования используются избирательные урны, изготовленные из прозрачного материала по размерам, установленным Центральной избирательной комиссией. Малый избирательный участок должен иметь не менее двух стационарных избирательных урн, средний - не менее четырех стационарных избирательных урн, большой - не менее шести стационарных избирательных урн. Каждый избирательный участок должен иметь не менее двух переносных избирательных урн. Стационарные избирательные урны размещаются в помещении для голосования таким образом, чтобы избиратели при подходе к ним имели возможность проходить через кабины для тайного голосования.

Добавим, что в Хмельницком мужчина пытался проголосовать с помощью фото паспорта в телефоне.

Украинские Национальные Новости

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