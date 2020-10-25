У Хмельницькому чоловік намагався проголосувати за допомогою фото паспорта в телефоні

"Щоб взяти участь у голосуванні, виборець показував членам ДВК на дільниці №681465, фото паспорта в телефоні розповідає спостерігачка ОПОРИ. Голова комісії зупинила правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині затримали 42-річного чоловіка, який підозрюється у підкупі виборців. Так, чоловік підозрюється у тому, що пропонував за відданий голос 400 гривень.

Як повідомлялося, на Харківщині усі виборчі дільниці розпочали свою роботу, проте три дільниці в Ізюмському та Дергачівському районах відкрилися із незначним запізненням.