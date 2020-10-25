Обіцяв по 400 гривень за голос: на Одещині затримали чоловіка через підкуп виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Одещині затримали 42-річного чоловіка, який підозрюється у підкупі виборців. Так, чоловік підозрюється у тому, що пропонував за відданий голос 400 гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“За грошову винагороду чоловік пропонував віддати свій голос декільком десяткам громадян. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що подія сталася у місті Ізмаїл. Поліцейські виявили три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування.
“За словами людей, за кожен відданий ними голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 гривень”, — додається у повідомленні.
Так, за “гарячими слідами” поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 42-річний громадянин сусідньої держави, який наразі проживає в Одесі.
Чоловіка затримали в процесуальному порядку. За фактом підкупу виборців розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Нагадаємо, у Борисполі місцевому жителю повідомили про підозру за фактом підкупу виборців на місцевих виборах за ч. 4 ст. 160 КК України.