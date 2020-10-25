У Борисполі місцевому мешканцю повідомили про підозру через підкуп виборців

“21 жовтня цього року 27-річний мешканець м.Бориспіль запропонував своєму знайомому за грошову винагороду підшукувати місцевих жителів з метою їх підкупу за голосування на користь одного із кандидатів в депутати до Бориспільської ОТГ. Реалізація виборчого права була оцінена у 200 грн за кожен голос”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підприємливому молодику. Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНН, в Україні за “день тиші” через порушення виборчого законодавства розпочаті 29 кримінальних проваджень.