У Борисполі місцевому мешканцю повідомили про підозру через підкуп виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Борисполі місцевому мешканцю повідомили про підозру за фактом підкупу виборців на місцевих виборах за ч.4 ст.160 КК України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, передає УНН.
“21 жовтня цього року 27-річний мешканець м.Бориспіль запропонував своєму знайомому за грошову винагороду підшукувати місцевих жителів з метою їх підкупу за голосування на користь одного із кандидатів в депутати до Бориспільської ОТГ. Реалізація виборчого права була оцінена у 200 грн за кожен голос”, — йдеться в повідомленні.
Додається, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підприємливому молодику. Досудове слідство триває.
Як повідомляв УНН, в Україні за “день тиші” через порушення виборчого законодавства розпочаті 29 кримінальних проваджень.